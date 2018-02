Getuigen gezocht van overval Chinees restaurant

Zaterdagavond rond 20.30 uur komt er ineens een man het restaurant in. Hij heeft een mes en draagt een doodshoofdmasker. Maar de medewerkers laten zich niet zomaar overvallen. Ze schreeuwen en de dader kiest eieren voor zijn geld. Hij rent weg.

Dat doet hij in de richting van de Vuurdoornstraat. Eerst lopend, maar later pakt hij een snorfiets en verdwijnt. Volgens een getuige vlucht de man in de richting van Wolfskuil.

Het kan goed zijn dat de man is opgevallen. Hij droeg tijdens de overval een doodshoofdmasker. Ook droeg hij lichtgekleurde schoenen.