Mislukte overval op benzinestation Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Het is 27 december 2017, de dag na Kerst. Bij het Tamoil-tankstation aan de Hatertseweg in Nijmegen staan rond 20.45 uur ineens twee mannen in het tankstation met verkeerde bedoelingen.

Een van de overvallers blijft op de uitkijk staan en de ander rent meteen naar het hokje waar de pompmedewerker zit. Die heeft ondertussen 112 gebeld. De overval mislukt omdat de medewerker veilig achter glas zit. Er zijn bewakingsbeelden van de overval. De daders zijn twee mannen van rond de 1 meter 80. Ze hebben een normaal postuur en een van hen zou een Marokkaans accent hebben. Tijdens de overval hadden ze donkerblauwe kleding aan. Een overvaller had een jas aan van het merk The North Face. De politie onderzoekt of deze overval iets te maken heeft met de gewelddadige berovingen op drie pinners, ook aan de Hatertseweg. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl