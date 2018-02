Protest tegen snelheidsverhoging A50

BEUNINGEN - Rijkswaterstaat wil de maximumsnelheid op de A50 ter hoogte van Beuningen en Ewijk verhogen van 120 naar 130 km per uur. Het college van Beuningen is daar tegen en maakt bezwaar tegen het plan.

De gemeente maakt zich zorgen over de mogelijke overlast en negatieve gezondheidseffecten voor met name inwoners van Ewijk. De maatregel draagt volgens het college nauwelijks bij aan tijdswinst. Ten noorden van knooppunt Valburg blijft wel een limiet gelden van 120 km per uur.

De gemeente wijst op haar website erop dat ook inwoners een zienswijze kunnen indienen.