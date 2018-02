Dit zijn de winnaars van de carnavalsoptocht in Neede

NEEDE - Niet alleen onder de rivieren ligt alles plat in verband met carnaval. Ook in Neede weten ze wat feesten is. Maar liefst negentig wagens en loopgroepen deden zondag aan de optocht mee. Maar er kan er maar één de winnaar zijn.

En dat was de wagen van de 'Saaie Piemels'. De optocht ging van start nadat Prins Niels de sleutel overhandigd kreeg door burgemeester Joost van Oostrum. Na de overdracht kon het feest beginnen.

Opvallend onopvallend was burgemeester Van Oostrum niet naar huis ging, maar met zijn wagen 'de lijsttrekkers' ook in de stoet aanwezig was. De wagen 'beTAStbaar' stond stil bij het actuele thema 'Me Too', over seksueel misbruik. Ondanks de lage temperatuur en de regen was Neede en omgeving uitgelopen om de wagens te komen zien.

Na de optocht zijn de winnaars bekend gemaakt. De uitslagen kunt u hieronder lezen.

Grote optocht wagens

Saaie Piemels Polka-Combi-Natie Made in Holland.

Kleine wagens:

Jeugd de Veldmaat Ait Vedan Hola 10 Homan

Loopgroepen gemotoriseerd

WOC Penose Sigaren

Loopgroepen ongemotoriseerd

Loopschuten Kiezelsleppers CC Lochuizen

Eenlingen/duo's/trio's:

Rudi Damhuis Hola 14 Ten Tije Boomkamp Hola 2 Scholtenhagen

Prijs muziekverenigingen

Amicitia Rietmolen

Aanmoedigingsprijs

Hola 3 De Polle

Nestor-bokaal:

EHBO Neede

De kinderoptocht werd zaterdag gehouden. De uitslagen daarvoor zijn als volgt:

Eenlingen/duo's/trio's

Stuk TV Cobra 11

Kleine groepen

Bernadettebos

Grote groepen

Hofmaatjes Wheemerhof Aliens

Aanmoedigingsprijs