VIDEO: Drie pinners met grof geweld beroofd

NIJMEGEN - Drie mannen die in korte tijd bij exact dezelfde pinautomaat op brute wijze worden beroofd, dat kan geen toeval zijn. In iets meer dan een maand tijd zijn aan de Hatertseweg in Nijmegen drie mannen met veel geweld bestolen. Bureau GLD toont woensdagavond beelden van de daders.

De eerste overval is op oudejaarsavond. Een man tikt bij de geldautomaat van de ABN Amro zijn pincode in en kort daarna stormen uit het niets twee mannen op hem af. Een van de daders zwaait met een vuurwapen en de man wordt van zijn fiets geduwd. Hij schrikt zo van het geweld dat hij er snel vandoor gaat. Thuis komt hij erachter dat er geld van zijn rekening is verdwenen.

Nog geen week later is het weer raak, alleen zijn er nu drie overvallers. Ze zwaaien opnieuw met een pistool en als het allemaal te lang duurt, slaan ze het slachtoffer met het pistool tegen zijn hoofd. Ook nu wachten de overvallers tot het geld uit de automaat is en daarna gaan ze er vandoor.

Het meeste geweld wordt gebruikt bij de overval op 2 februari. Dit keer hebben de daders geen pistool bij zich, maar ze zijn erg gewelddadig. De man die staat te pinnen wordt van zijn fiets geslagen, in zijn gezicht geschopt en over de grond gesleurd. Het slachtoffer schrikt zich wezenloos en blijft ook als de daders weg zijn op de grond liggen. Hij wordt uiteindelijk geholpen door een voorbijganger.

De daders waren er met zijn fiets vandoor, maar die wordt een paar straten verderop gevonden.

Slachtoffers nog veel last

De drie slachtoffers hebben nog steeds veel last van de overval. 'Het heeft een enorme impact gehad dat vanuit het niets iemand in het pikkedonker met een wapen op je afkomt', zegt politiewoordvoerder Frank de Valk. 'Twee van de drie slachtoffers lopen nog bij slachtofferhulp.'

Dezelfde groep daders

De politie gaat ervan uit dat de overvallers bij dezelfde groep daders horen en is naar hen op zoek. De daders hebben een blanke of licht getinte huidskleur en dragen meestal donkere kleding. Ze hebben allemaal een slank tot normaal postuur. Kijk de video voor de volledige signalementen van de daders.

Op 27 december was er nog een overval op de Hatertseweg, maar dan op het Tamoil-tankstation. Twee daders bedreigden een pompbediende met een mes. Omdat hij achter een afgesloten balie zat, werd er niets buitgemaakt. De politie onderzoekt of die overval iets te maken heeft met de overvallen op de pinners. Kijk hier voor meer informatie over de overval op het tankstation.