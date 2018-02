Ontslag kost zorginstelling bijna 4 ton

ARNHEM - Het ontslag van topvrouw Barbara Versteegen heeft de Arnhemse zorginstelling Insula Dei Huize Kohlmann bijna 400.000 euro gekost. Dat heeft RTL Z becijferd.

Insula Dei/Huize Kohlmann heeft twee locaties in Arnhem, de zorginstelling stond een tijd onder toezicht vanwege zorgen over de veiligheid. Vorig jaar is dat verscherpte toezicht opgeheven. Desondanks was er toen al sprake van een vertrouwensbreuk tussen toezichthouders en topvrouw Barbara Versteegen.

Eind maart 2017 werd de topvrouw daarom op non-actief gezet. In november bepaalde de rechter dat ze ten onrechte opzij geschoven is. Eind vorige maand berekende de rechtbank dat er ongeveer 400.000 euro betaald moet worden door Insula Dei. Het woonzorgcentrum kan daartegen nog in beroep gaan.