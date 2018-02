Gelderland Stemt in Ermelo: jeugd aan zet

De lokale omroep VeluweFM was dit weekend al in Putten en Harderwijk. Deze maandag sloot de zender hun tocht door Gelderland af met de uitzending in Ermelo. Drie leerlingen van het Groevenbeek namen de uitzending voor hun rekening.

De bus stond maandag in Ermelo, bij Scholengemeenschap Groevenbeek

Gezamenlijk bespraken de leerlingen en hun gasten issues uit de regio en gingen zij in gesprek met politici. We trapten af met het onderwerp 'de jongerenraad' en het belang van de stem van de jeugd in de politiek.

Onder meer de zondagsrust en de 24-uurs economie kwamen aan bod, in gesprek met Sarath Hamstra van het CDA en Bart van der Knaap van Burgerbelangen.

Waarom zou Ermelo wel of niet mee moeten doen aan een koopzondag? Wat Hamstra en zijn partij betreft, moet de zondag als rustdag bewaard blijven.

Van der Knaap van Burgerbelangen staat er wat genuanceerder in. Hij wil recreatie de mogelijkheid geven en voor supermarkten naar een meer gespreid model kijken, een 'Ermelo's model'. Maar dan is er dus geen rustmoment voor de lokale middenstand, betoogt Hamstra.

Daarna ging het over de bouw: goedkope woningbouw realiseren en minder luisteren naar de projectontwikkelaars, dat wil Gemeentebelangen. En in navolging daarop: Ermelo duurzamer. Hamstra: 'We hebben op diverse plekken zonnepanelen geplaatst en het nieuwe zwembad Calluna wordt helemaal klimaatneutraal. Ook moeten we afspraken met woningbouwcoöperaties maken en kijken wat de burger zelf kan doen.'

Hamstra aan het woord tijdens de uitzending:

Van der Knaap beaamt dat en wil meer doen aan zonne-energie opvangen. Daarbij wil hij gasloos bouwen, dus geen gasaansluitingen in nieuwe woningen meer. Wat wind-energie betreft wil zijn partij geen grootschalige windparken. Maar wél kijken waar dit in de regio goed kan, in samenwerking met andere gemeenten.

En zo ziet het eruit rond de bus:

Na Hamstra en Van der Knaap schoof aan: Henk Kraaij van Gelovig Democratische Unie (GDU), die sprak over de vakantieparken en het wonen in in de gemeente Ermelo, waarna verschillende docenten van het Groevenbeek aanschoven en vertelden over hun werk, de politiek en hoe jeugd te motiveren om zich in te zetten voor de maatschappij.

Twee van de jeugdige presentatoren trokken de school in en vroegen de leerlingen wat zij zouden stemmen. Op wie stemmen zij? Veel leerlingen zijn er nog niet uit.

