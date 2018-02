Leontine Borsato verrast Eusebiuskerk met half miljoen

Het geld wordt gebruikt voor de grote restauratie van het gebouw. De kerk staat al jaren in de steigers omdat de natuurstenen bekleding van onder andere de toren en ornamenten is gaan scheuren.

Foto: Omroep Gelderland

De restauratie kost zo'n 34 miljoen euro, waarvan een groot gedeelte wordt opgebracht door de rijksoverheid, provincie en gemeente. Maar de rest moet van fondsen of giften komen.

Extra bijdrage van de BankGiro Loterij

De BankGiro Loterij maakt ieder jaar in februari bekend welk bedrag naar cultuur gaat. Vorig jaar was dit ruim 66,9 miljoen euro. In de aanloop naar het uitdelen van de giften worden al verschillende musea en culturele instellingen met een groot bedrag verrast. Dit jaar hoort daar de Eusebiuskerk in Arnhem bij.

Het is de bedoeling dat de restauratie van de kerk eind 2019 klaar is en dat de steigers dan eindelijk weg kunnen.

