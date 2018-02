Deel dit artikel:











Komende week in Uit met Esther: LOS Muziektheater, Elise Verheul en de Rode Lopers in Berg en Dal

ARNHEM - Deze week gaat Esther op pad met de meiden van LOS Muziektheater. Voorheen waren de meiden redelijk LOS maar nu met de komst van kinderen ligt hun leven iets meer aan banden. Vandaar de voorstelling: "Hou je VAST". Elise Verheul is kindertherapeut en heeft een voorstelling gemaakt over het opvoeden van kinderen. En Pieter belicht de Rode Lopers in Berg en Dal.

LOS Muziektheater De Meiden van LOS zijn nu in de dertig, hebben kinderen en ondanks dat ze graag hun oude leventje met hoge hakken willen behouden zien ze dat ze anders in het leven moeten gaan staan. De vastigheid is zowel een droom als een nachtmerrie tegelijk voor de meiden van LOS. Elise Verheul Elise Verheul is kindertherapeut, geeft trainingen en begeleid ouders in het opvoeden van hun kind. Omdat ze vaak dezelfde problemen tegenkwam besloot ze op het podium te gaan staan om een voorstelling te geven waarbij ze ouders helpt met het opvoeden. De Rode Lopers Kunst en sport gaan hand in hand. De Grieken eerde hun helden door er een standbeeld van te maken. Aan de 7 Heuvelenweg tussen Groesbeek en Berg en Dal, staan twee lopers van staal. Zij begroeten de lopers van de zevenheuvelenloop. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl