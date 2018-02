Deel dit artikel:











Oprichter Dickens Museum overleden Sjef de Jong als Scrooge. Foto: Omroep Gelderland

BRAAMT - Oprichter Sjef de Jong van het Dickens Museum in Bronkhorst is afgelopen zaterdag overleden. Hij is 87 jaar geworden.

Het Dickens Museum, dat verplaatst is van Bronkhorst naar Braamt, meldt het overlijden van De Jong op Facebook. De eigenaren van 'Het land van Jan Klaassen' willen het levenswerk van Sjef de Jong voortzetten. De Jong runde het museum drie decennia lang met zijn vrouw Alie. De Jong kroop vaak in de huid van de bekende figuur 'Scrooge'. Vorig jaar was het museum voor het laatst open op de locatie in Bronkhorst. Zijn leeftijd en afnemende gezondheid maakten dat De Jong niet meer in staat was het museum voort te zetten. Zie ook: Dickens Museum weg uit Bronkhorst: 'Het Land van Jan Klaassen is perfecte locatie' Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl