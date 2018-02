Deel dit artikel:











Auto belandt op de kop in sloot Foto: Omroep Gelderland

KOOTWIJKERBROEK - In Kootwijkerbroek is maandagochtend vroeg een auto op de kop in een sloot beland.

Het eenzijdige ongeval gebeurde rond 5.30 uur op de Wesselseweg, vermoedelijk als gevolg van de gladheid. De bestuurder kon zelf uit de auto komen. Hij bleek niet gewond. De auto was total loss. Zie ook: Gladheid teistert verkeer op A28 en A50

Auto glijdt van spekgladde A28 en ramt bomen