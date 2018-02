Stel je vragen tijdens het politiek café in Harderwijk

HARDERWIJK - Om Harderwijkers voor te lichten op het gebied van politieke issues die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen belangrijk zullen zijn, wordt er op donderdag 1 maart een politiek café georganiseerd in de stad. Alle lijsttrekkers van de lokale partijen participeren.

In Café de Liefde worden burgers uitgenodigd om in gesprek te gaan met lijsttrekkers van de lokale partijen in Harderwijk. Standpunten en toekomstplannen worden besproken zodat de aanwezigen een beter beeld krijgen bij het politieke landschap in Harderwijk.

Aan het begin van de avond krijgen de lijsttrekkers twee stellingen voorgelegd waar zij kort op mogen reageren. Bezoekers kunnen aan de hand van deze antwoorden hun vragen stellen. Na een pauze is er een panelronde waarbij er tevens genoeg ruimte is voor interactie met het publiek.

De inloop vindt plaats vanaf 19.30 uur en de aanvang is om 20.00 uur.