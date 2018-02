Kaarten Justin Timberlake snel uitverkocht

Deel dit artikel:











Justin Timberlake Foto: Flickr

ARNHEM - De kaartverkoop voor de concerten van Justin Timberlake in Arnhem en Amsterdam is maandagochtend om 10.00 uur begonnen.Het concert in Amsterdam was na veertig minuten uitverkocht, ook in Arnhem waren tegen elf uur nauwelijks nog kaarten te krijgen.

Alle kaarten zijn nu verkocht, alleen als een reservering wegvalt, kunnen fans nog aan tickets komen. Dat laat concertorganisator Mojo weten. Het optreden in GelreDome staat gepland op 24 augustus. Op 15 juli geeft Timberlake een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. De shows zijn onderdeel van de Europese tour van Timberlake. De ticketprijs varieert tussen de 45 en 125 euro. In 2003 en 2014 stond Timberlake ook al in het Arnhemse stadion. Dat zorgde toen voor een enorme verkeersopstopping.