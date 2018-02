Deel dit artikel:











Er zijn nog kaarten voor concert Justin Timberlake Justin Timberlake Foto: Flickr Ook op de redactie probeert men kaarten te scoren Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Het concert van Justin Timberlake op 24 augustus in het Arnhemse GelreDome is nog niet uitverkocht. De kaartjes voor het concert op 15 juli in het Amsterdamse ZiggoDome waren maandagmorgen binnen 40 minuten weg. In Arnhem zijn er nog wel zitplaatsen te koop, zegt een woordvoerster van Mojo maandag rond 16.15 uur.

Het kan zijn dat fans die een kaartje wilden kopen voor het concert in Arnhem er 's morgens niet doorkwamen, maar er zijn volgens de woordvoerster 'nog gewoon zitplaatsen te koop'. Omdat kopers een reservering ongedaan kunnen maken, kunnen kaartjes later weer in de verkoop komen. Hoeveel kaartjes er nog zijn, wil ze niet zeggen. 'Dat mag ik niet, maar het zijn er geen duizenden.' De ticketprijs varieert tussen de 45 en 125 euro. In 2003 en 2014 stond Timberlake ook al in het Arnhemse stadion. Dat zorgde toen voor een enorme verkeersopstopping.