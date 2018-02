D66 pop-upwinkel Harderwijk strijdt tegen zondagssluiting

HARDERWIJK - Tweede Kamerlid Jan Patternotte van de D66 heeft op zondag een pop-upwinkel geopend in Harderwijk. Samen met lokale fractieleden opende de politicus de winkel om een statement te maken; laat alle Harderwijkers de zondag op hun eigen manier en in volledige vrijheid beleven.

Met de actie wil de D66 laten zien dat zij het niet eens is met de verplichte zondagssluiting van winkels. Patternotte voert al jarenlang actie tegen deze regel. "Het moet maar eens afgelopen zijn met die gekkigheid. Winkeliers overal in Nederland, ook in Harderwijk, moeten zelf kunnen besluiten of ze op zondag open willen gaan", zo zegt Patternotte.

De actie is daarnaast ook een campagnemiddel voor de D66-fractie in Harderwijk. "We gebruiken de winkel niet als excuus om deze periode de straat niet op te hoeven, maar we willen onze bereikbaarheid nog verder vergroten. Iedereen kan zo zelf bepalen op welke manier hij of zij met ons in gesprek wil gaan", aldus lijsttrekker Martijn Pijnenburg van de D66 Harderwijk.

Leegstand bestrijden

Alsof een protest tegen zondagssluiting en een ludiek campagnemiddel nog niet genoeg redenen waren voor de actie, is het ook nog eens de bedoeling dat de pop-upwinkel de leegstand in Harderwijk op korte termijn bestrijdt. "Op de directe omgeving hebben deze winkels een positief effect. Zowel door het bezetten van lege ruimte als door het extra verkeer dat wordt gegenereerd", zo vertelt Pijnenburg.

De winkel is gevestigd aan de Bruggestraat 39 te Harderwijk. Burgers kunnen shoppen, maar ze kunnen ook in gesprek gaan met D66-fractieleden over politieke issues. Het geld van de aankopen gaat naar de campagne van de lokale partij in Harderwijk.