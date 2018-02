Deel dit artikel:











Minion wil niet luisteren; politie gebruikt pepperspray Foto: Pixabay

NEEDE - De politie heeft in Neede twee carnaval vierende mannen opgepakt. Dat gebeurde in de nacht van zondag op maandag in de Bergstraat. De een was verkleed als boef en de andere als Minion.

De boef was betrapt op wildplassen. Toen de politie hem een bekeuring wilde geven, gaf hij een verkeerde naam op. Vervolgens ging hij ervandoor. Na een korte achtervolging kon de man alsnog worden aangehouden. De politie moest daarbij wel pepperspray gebruiken. De Minion bemoeide zich volgende de politie met de aanhouding. Nadat agenten hem meerdere waarschuwingen hadden gegeven, werd ook hij opgepakt met behulp van pepperspray. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl