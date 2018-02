Rheden blundert met kwijtschelding belastingen

DE STEEG - Inwoners van de gemeente Rheden die vanwege hun lage inkomen geen gemeentelijke belastingen hoeven te betalen, kregen afgelopen week een brief waarin staat dat ze geen recht meer hebben op kwijtschelding. Het blijkt om een fout te gaan.

De brief viel bij mensen in de bus die bijvoorbeeld al jaren hetzelfde inkomen hebben en ook al jaren in aanmerking komen voor kwijtschelding.

Wethouder Ronald Haverkamp zegt tegen Studio Rheden dat er een fout is gemaakt. 'Daar wil ik ook mijn excuses voor aanbieden. En al die mensen die dat betreft, krijgen een brief dat het fout is gegaan en dat het allemaal wordt hersteld.'

Uitbesteed aan extern bureau

De schuld ligt bij een extern bureau. ‘Wij hebben de belastingen uitbesteed aan De Connectie, een bureau dat voor ons die werkzaamheden doet. Die doet dat voor het eerst en die hebben een fout gemaakt’, legt de wethouder uit.

Het is niet bekend wat er precies is misgegaan en hoeveel verkeerde brieven er zijn verstuurd. De nieuwe brief wordt begin deze week bij de betreffende inwoners bezorgd.