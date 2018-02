Skeletonster Bos stelt teleur op training

PYEONGCHANG - De eerste officiële training van Kimberley Bos op de Olympische Spelen is teleurstellend verlopen. De skeletonster uit Ede eindigde in het Olympic Sliding Centre als achttiende van de negentien deelneemsters.

De 24-jarige Bos zette in Pyeongchang een tijd neer van 54,84 seconden. Dat was ongeveer 2,5 seconden langzamer dan de Oostenrijkse Janine Flock, die met 52,35 de beste tijd noteerde.

Bos is de eerste Nederlandse skeletonster die aan de Olympische Spelen meedoet. Later deze maandag werkt ze nog een training af. Ook dinsdag en woensdag staan nog twee oefensessies op het programma. De eerste wedstrijdrun voor Bos is vrijdag.

