Deel dit artikel:











'De kou is verschrikkelijk'; verwarming uit om energie te besparen Foto: RN7

NIJMEGEN - 'De kou is echt verschrikkelijk, maar we proberen het leefbaar te houden', zegt studente Anniek Weber. Ze woont aan de Groesbeekseweg in Nijmegen en doet mee aan de Student Energy Race.

Geschreven door Mediapartner Omroep RN7

info@rn7.nl

De 150 deelnemers proberen zoveel mogelijk energie te besparen en dat zorgt voor flinke kortingen op de energierekening. Ook worden er geldprijzen verdeeld. De studenten komen uit Nijmegen, Amsterdam, Leiden, Delft, Deventer,Rotterdam en Utrecht. Het project duurt vijf maanden. De gemiddelde besparing op de energierekening van de 19 deelnemende studentenhuizen is op dit moment al 35 procent. Dekentjes Rianne Persoon woont met vier andere studenten in een huis aan de Weurtseweg in Nijmegen. 'Wij leven op dekentjes en doen zo weinig mogelijk de verwarming aan. Als het echt te koud is gaan we met elkaar op één kamer zitten en lekker een filmpje kijken.' Anniek herkent dat ook: 'Ik heb hier standaard drie dekens liggen op de bank en als er vrienden zijn moeten ze er ook aan geloven.'