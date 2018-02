Gladheid teistert verkeer op A28 en A50

HET HARDE - Wie vanochtend via de A28 richting Amersfoort rijdt, moet rekening houden met een fikse vertraging. Door een ongeluk tussen 't Harde en Harderwijk staat er een lange file.

Op het hoogtepunt - rond 7.00 uur - stond het verkeer over een lengte van 17 kilometer vast. Volgens de ANWB resulteerde dat in zo'n 1,5 uur vertraging. Rond 8.25 uur staat er nog zo'n 13 kilometer.

Busje gekanteld

Een busje is tegen de middenberm gebotst en daarbij gekanteld. Daardoor staat het in de richting van Zwolle ook vast. Volgens de ANWB staat er een kijkersfile van zo'n 12 kilometer. Gladheid is waarschijnlijk de oorzaak van het ongeval.

Ook file op A50

Verkeer vanuit Zwolle richting Amersfoort/Utrecht werd geadviseerd om te rijden via de A50 en de A1. Op de A50 tussen Zwolle en Apeldoorn heeft het de hele ochtend vast gestaan. Tussen Hattemerbroek en Vaassen stond 11 kilometer file. Inmiddels is de file op de A50 helemaal opgelost.

Sluipverkeer heeft het momenteel ook niet makkelijk. Er is ook nog een aanrijding gebeurd op de Kamperstraatweg (N736) tussen Wezep en Kampen tussen twee auto's en een tractor. Deze weg is daar afgesloten.

Gisteravond ging het op de A28 bij 't Harde ook al mis. Een auto raakte toen van de weg door gladheid.

