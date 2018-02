Deel dit artikel:











Auto glijdt van spekgladde A28 en ramt bomen Foto: News United / Stefan Verkerk

'T HARDE - Een automobilist is zondagavond vanaf de A28 bij 't Harde het bos in gereden. De weg was spekglad door een winterse bui.

Het eenzijdige ongeluk gebeurde rond 22.45 uur. De bestuurder verloor de macht over het stuur, gleed van de weg en reed vervolgens meerdere bomen omver. Voor zover bekend zijn daarbij geen gewonden gevallen. De schade aan de auto was aanzienlijk. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig uit het bos getakeld en afgesleept.

