Koe Hermien naar rusthuis dankzij Gelderse dierenartsen

DODEWAARD - Koe Hermien mag naar een rusthuis en dat gebeurt maandag. En dat heeft ze te danken aan twee dierenartsen uit Gelderland. Zij wisten de voortvluchtige koe, die twee maanden uit de handen van haar eigenaar wist te blijven, te vangen.

'Mijn collega Blaauboer uit Groesbeek, de man is eigenlijk al met pensioen, heeft Hermien verdoofd en daarna hebben we haar gevangen', zegt dierenarts Peter Klaver uit Dodewaard.

Het is zondagavond en Klaver is onderweg van het Overijsselse Lettele naar huis. Hij coördineerde de vangpoging van de koe die al weken op de vlucht was voor het slachthuis. 'Ze staat nu uit te rusten in de buurt van Bathmen. Maandag gaat ze naar het rusthuis', zegt Klaver tegen Omroep Gelderland.

Jacht gestaakt, want stress bij Hermien

Hermien moest, schrijft de NOS, begin december naar de slacht. Maar vlak voor het vervoer naar de slachterij wist ze te ontsnappen. Ze zwierf daarna wekenlang door de bossen bij Lettele. De jacht op het dier werd gestaakt, omdat het dier gestrest raakte.

'Toen werden wij erbij gehaald', zegt Klaver niet zonder trots.

De Partij voor de Dieren haalde via crowdfunding bijna 50.000 euro op om Hermien en een andere koe, een zus, naar het rusthuis te brengen. Overigens heet Hermien op papier Joke. Een verslaggever koos de naam Hermien, omdat de Hermiens eigenaar Herman heet.