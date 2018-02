Deel dit artikel:











Weer verlies voor Hogenkamp in Fed Cup Foto: EPA

ASHEVILLE - De Nederlandse tennissters hebben het duel in de eerste ronde van de Fed Cup tegen de Verenigde Staten verloren. Richèl Hogenkamp uit Doetinchem ging in de derde wedstrijd in Asheville in de staat North Carolina met 7-5 en 6-1 onderuit tegen Venus Williams. Daarmee kwam de VS op een beslissende 3-0 voorsprong in de wedstrijd.

Hierdoor moet het team rond de Achterhoekse in april een promotie/degradatieduel spelen om behoud van de plek in de wereldgroep. Hogenkamp verloor zaterdag in haar eerste enkelpartij ook van Coco Vandeweghe. Teamgenote Arantxa Rus was niet opgewassen tegen Williams. De Doetinchemse kwam in de eerste set na een aanvankelijk kansloze achterstand terug tot een 6-5. Maar toen Williams de set toch naar zich toe trok, brak de weerstand van Hogenkamp. De Amerikaanse won de tweede set daarna vrij eenvoudig.