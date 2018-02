Deel dit artikel:











Dode in woning in Nijmegen: geen misdrijf Foto: Roland Heitink

NIJMEGEN - De politie heeft het onderzoek naar het stoffelijk overschot in een woning in Nijmegen afgerond. Er is geen sprake van een misdrijf, twittert de politie.

Zondagmiddag werd in een woning in de Lorentzstraat in de Nijmeegse wijk Grootstal een lichaam gevonden. De politie deed langdurig onderzoek. Tegenover Omroep Gelderland meldde een buurtbewoner dat het om een vrouw ging. Ze zou een natuurlijke dood zijn gestorven. Zie ook: Lichaam gevonden in woning Nijmegen Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl