Man (20) moet na scheuren over de weg vrezen voor rijbewijs

KAMPEN - Een 20-jarige man uit Doornspijk is zondagmiddag zijn rijbewijs kwijtgeraakt, omdat hij veel te hard reed bij Kampen. Omdat het niet de eerste keer was dat de beginnend bestuurder werd gepakt voor een snelheidsovertreding, gaat het CBR onderzoek doen naar zijn rijvaardigheid. Dat meldt RTV Oost.

De Doornspijker scheurde met 137 kilometer per uur over de Frieseweg (N765). Op de weg is maximaal 80 kilometer per uur toegestaan.

Puntenrijbewijs

Beginnend bestuurders die binnen vijf jaar twee forse snelheidsovertredingen begaan, moeten hun rijbewijs inleveren bij de politie. Omdat de bestuurder al eerder was bekeurd voor een veel te hoge snelheid, werd zijn rijbewijs definitief ingenomen.



Het CBR gaat onderzoek doen naar de rijvaardigheid van de man. Wordt zijn rijbewijs dan definitief ingenomen, dan moet hij opnieuw examen doen.

