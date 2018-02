Deel dit artikel:











Jasmijn Lau haalt haar gram met juniorentitel Foto: Twitter/Loopland Gelderland

SCHOORL - Jasmijn Lau is in Schoorl Nederlands juniorenkampioene op de 10 kilometer geworden. Ze deed dit in een Nederlands juniorenrecord: 34 minuten en 19 seconden.

De Velpse (18) atlete kon de opsteker goed gebruiken. Onlangs werd haar de Europese titel op de 5.000 meter onder de 20 jaar ontnomen door de IAAF. Lau had het dopingreglement overtreden door het drinken van 'geluksthee'. In Schoorl werd bij de senioren Jip Vastenburg uit Apeldoorn tweede. Ze was op de 10.000 meter met 33.10 ruim een halve minuut langzamer dan winnares Maureen Koster. Ruth van der Meijden uit Groesbeek moest het doen met een vierde plaats. Geen podium voor Futselaar Bij de mannen haalde Frank Futselaar uit Arnhem op het NK net niet het podium. Hij legde 44 seconden toe op winnaar Michel Butter en werd daarmee, net als Van der Meijden bij de vrouwen, vierde. In Omnisport in Apeldoorn was er succes voor Marijke Esselink. De tiener uit Meddo won op de NK indoor voor junioren de 60 meter horden meisjes A. In een tijd van 8,74 was ze de snelste van het hele veld. Zie ook: 'Geluksthee' met doping kost atlete Europese titel Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl