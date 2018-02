Gelders carnaval van zondag in beeld

Tuutuut!

De optocht in Ernem (Arnhem).

[Tweet:https://twitter.com/J_Bartelink/status/962689430573240320?s=20]

Plezier in Wageningen.

Prins carnaval in Huissen bezocht vandaag de 99-jarige oma Roosje. Foto: Marsha Elings

Carnaval in de kerk in Herveld. Foto: Erik van der Pol



Bij CV de zotskappen in Arnhem hebben ze er veel zin in. Foto: Naomi Seelen

Niet duizelig worden...

Het gaat ook wel eens mis. Zondagmiddag verloor een bezoekster van de optocht in Groesbeek plotseling haar evenwicht. Dit gebeurde op de Herwendaalseweg. De vrouw kon niet meer opstaan en ze klaagde over pijn. Een ambulance haalde het slachtoffer op. Foto: Waldie Rutten/RonVMedia

Hij doet het niet meer

De carnavalsoptocht van Beneden-Leeuwen kende zondag oponthoud. Een grote versierde truck kwam stil te staan. Pogingen de accu van de motor met startkabels aan de praat te krijgen haalden niets uit. Een tractor bood uitkomst. Foto: Persbureau Heitink/Marco van Deick

Carnaval in Schumersdurp (Velddriel). Foto: Truus Peters

De optocht in Waskuupstad ('s-Heerenberg):

De deelnemers aan de optocht in Ernem (Arnhem) lieten zich door een hagelbui niet uit het veld slaan.

Vandaag werd bekend dat een 'carnavalsvierder' in Wamel zaterdag was opgepakt. Hij had bierflesjes naar een carnavalswagen gegooid.

Optocht Grolle terugzien?

TV Gelderland zond zondag de optocht in Grolle (Groenlo) rechtstreeks uit. Hebt u die gemist? Terugkijken kan hier.

Maandag is Rozenmaondag met de leut door Beek (Berg en Dal). Die optocht begint om 14.00 uur en is live bij TV Gelderland te zien en ook via onze pagina op Facebook.

