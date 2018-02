Guram Kashia: 'We verdienden deze overwinning echt'

Daarmee leek hij iets na te doen wat hij vorig jaar in de beker ook al deed. Toen kopte hij de 1-0 binnen voor Vitesse in de kwartfinale tegen Feyenoord. 'Haha, ja het enige verschil is dat ik hem nu in de andere goal kopte. Maar hij was natuurlijk even belangrijk.'

Dat bleek wel toen Vitesse na rust verder uitliep naar 3-1. Een winst op Feyenoord, dat gebeurt ook niet vaak. 'Daarom denk ik dat we een heel goede wedstrijd gespeeld hebben. We verdienden deze overwinning echt. Het was ook belangrijk om weer eens te winnen. En de laatste zege op Feyenoord was volgens mij vijf jaar geleden hier in GelreDome, buiten de bekerwinst natuurlijk', aldus de aanvoerder.

Foto: Broer van den Boom

'Makkelijker motiveren'

En de winst was ook belangrijk omdat Vitesse donderdag dure punten weggaf bij ADO Den Haag. Maar dat werd zondag dus weer rechtgezet. 'Ik denk dat we nu meer energie hadden en meer erin geïnvesteerd hebben. We waren heel scherp, dat maakte het verschil. Het is tegen topclubs als Ajax, PSV en Feyenoord makkelijker om je te motiveren. Dan begint je bloed zelf al te tintelen voor je het veld oploopt. Dat is mooi', zo besluit Kashia.