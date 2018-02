Buitink valt in bij Vitesse-Feyenoord tegelijk in met Van Persie

De spits maakte zijn debuut als invaller op hetzelfde moment dat Robin van Persie erin kwam bij de tegenstander. 'Ik heb toen niet eens zo opgelet, maar een eer dat ik naast hem mocht staan. Hij is misschien wel de beste spits aller tijden in het Nederlands elftal. Hij is zeker een voorbeeld, ja. Met hem samen invallen is een mooi moment.'

'Dat ik uitgerekend bij Vitesse-Feyenoord mag invallen bij een voorsprong en dat we dan met 3-1 winnen, is heel mooi. Het ging ook even fel toen Buitink hoofd tegen hoofd stond met een tegenstander. 'Die tegenstander vond ik dat er te hard in ging. Maar dat viel wel mee.'