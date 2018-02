Uitblinker Linssen viert carnaval bij Vitesse

Met twee goals hielp hij Vitesse voorbij Feyenoord en kroonde hij zich tot 'Prins Vitesse'. 'Ik loop nu voorop in de polonaise, ja. En lekker carnaval vieren, dat gaat nog zeker gebeuren. Maar anders had ik nu inderdaad in de optocht meegelopen. Maar dit is geweldig. hele lekkere wedstrijden om te voetballen. Nu kunnen we er nog een lekker carnavalsfeest van maken.'



Foto: Wil Kuijpers

Linssen speelde ook uitstekend, al had hij toch nog wat zelfkritiek. 'Voetballend ging het nog vaak fout, ik zag punten dat het beter moet. Maar als je twee keer scoort, ben je al gauw man of the match. Een derde had ook nog gekund, maar helaas bleef het bij twee. Die laatste kans schoot ik veel te gehaast in. Maar we mogen niet klagen. We winnen met 3-1 van Feyenoord en ik maak er twee. Jammer dat we het donderdag hebben laten liggen, dat is gewoon zuur. Na donderdag wisten we wel dat we deze niet mochten verliezen en gelukkig hebben we dat niet gedaan.'