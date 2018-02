Gemeentebelangen Buren legt laatste hand aan verkiezingsprogramma

MAURIK - Gemeentebelangen Buren heeft de afgelopen maanden samen met inbreng van inwoners gewerkt aan haar verkiezingsprogramma, door bijvoorbeeld bijeenkomsten te organiseren en enquêtes af te nemen.

De partij heeft binnenkort zowel het verkiezingsprogramma als het programma per dorp gereed. Een aantal speerpunten is al bekend.

Visie op de kernen:

'Wij vinden dat kernen van elkaar mogen verschillen. De gemeente moet zoveel mogelijk maatwerk per kern leveren. Zo vinden wij dat wat betreft voorzieningen en accommodaties per kern gekeken moet worden naar de behoefte en het draagvlak. Een goed voorbeeld is het Klokhuis in Maurik. Wat ons betreft wordt het besluit om dit dorpshuis te slopen zo snel mogelijk herzien.'

Geen sloopkogel

De partij zegt 'nee' tegen de sloopkogel in het Klokhuis en schrijft: 'Wij kiezen ervoor geen vermogen te investeren in de sloop van dit dorpshuis, maar dit geld te besteden aan renovatie, zodat verenigingen en inwoners gebruik kunnen blijven maken het Klokhuis.'