Terugkijken: tientallen praalwagens trekken door Beek

BEEK-UBBERGEN - Omroep Gelderland heeft de grote carnavalsoptocht in Beek Berg en Dal live uitgezonden. Jaarlijks staan er tussen de 7.000 en 10.000 mensen langs de route om de tientallen praalwagens te bewonderen.

Gemist? Niet getreurd. Hieronder is de tocht terug te zien:

44e keer

Het was de 44e editie van de Rozen-Maôndag en er waren 60 deelnemers. De beste wagen wint een geldprijs van 500 euro.

Ter ere van het 44-jarig bestaan is er ook een speciale jubileumprijs in het leven geroepen: 100+44 euro. Alle wagens die niet in de prijzen vallen, maken hier kans op. Er zal worden geloot.

