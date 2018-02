LIVE: Tientallen praalwagens trekken door Beek

De uitzending is om 14.00 uur begonnen (tekst gaat verder onder de video):

De optocht wordt ook op TV Gelderland uitgezonden. De compilatie is vanaf 17.20 uur te zien na het nieuws (elk uur herhaald).

44e keer

Het is de 44e editie van de Rozen-Maôndag. Er zijn 60 deelnemers. De beste wagen wint een geldprijs van 500 euro.

Ter ere van het 44-jarig bestaan is er ook een speciale jubileumprijs in het leven geroepen: 100+44 euro. Alle wagens die niet in de prijzen vallen, maken hier kans op. Er zal worden geloot.

