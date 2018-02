Deel dit artikel:











Minister bezoekt Varik in klimaat van verdeeldheid Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

VARIK - Bestuurders in Gelderland zijn tot op het bot verdeeld over de oplossing bij hoogwater in de Waal bij Varik-Heesselt. De gemeente Neerijnen en het Waterschap Rivierenland zijn tegen een nevengeul bij deze dorpen. De gemeente Tiel en de provincie zijn uitgesproken voorstanders.

In dit klimaat bezoekt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat maandag Varik. Ze praat daar met dorpsbewoners en bestuurders. Afgelopen donderdag kwamen de regionaal bestuurders bij elkaar met de bedoeling om tot een gemeenschappelijk advies aan de minister te komen. De verdeeldheid is echter zeer groot. Omdat donderdag al bekend was dat de minister maandag zelf naar Varik zou komen werd er voor gekozen om niet met een advies te komen. De besturen willen nu eerst het gesprek met de minister afwachten. Angst voor gevolgen nevengeul De Waal maakt ter hoogte van Heesselt een scherpe bocht. Om bij hoogwater die bocht af te snijden via een nevengeul zal de doorstroming dan vergroten. Varik en Heesselt komen dan in een soort polder te liggen. De tegenstanders vinden dat een slechte ontwikkeling. Ze vrezen dat bij een eventuele dijkdoorbraak deze polder heel snel zal vollopen en een evacuatie dan niet snel genoeg mogelijk is. De tegenstanders willen steviger dijken en afgravingen in de uiterwaarden om de doorstroming te vergroten. De minister moet uiteindelijk een knoop gaan doorhakken. Ze praat daarom met voor en tegenstanders in het dorp en met de betrokken besturen.

Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl