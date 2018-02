Applausje voor minister: tegenstanders nevengeul voelen zich gehoord

Zo'n nevengeul bij de Waal zou bij hoogwater de doorstroming vergroten. Varik en Heesselt komen dan in een soort polder te liggen. De tegenstanders vinden dat een slechte ontwikkeling. Ze vrezen dat bij een eventuele dijkdoorbraak deze polder heel snel zal vollopen en dat een evacuatie dan niet snel genoeg mogelijk is.

De tegenstanders willen steviger dijken en afgravingen in de uiterwaarden om de doorstroming te vergroten. Bestuurders in de regio zijn verdeeld. Een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het ministerie, de provincie, de gemeenten Neerijnen en Tiel, en Waterschap Rivierenland, kwamen nog niet tot een eensluidend advies.

'Mensen maken zich serieus zorgen'

Dat het leeft, had Van Nieuwenhuizen al snel in de gaten. 'Op de maandagmorgen krijg ik meestal niet zo veel mensen om me heen als ik op het werk verschijn', zei ze. 'Dus dat geeft echt wel aan dat mensen zich hier serieus zorgen maken. Er is zelfs een serieuze set schapen aangevoerd, dat doe je niet zomaar.'

Van Nieuwenhuizen zegde toe snel dat ze snel de knoop doorhakt. 'Ik ga in ieder geval de boel niet op de lange baan schuiven. Dat is zeker.'

