Linssen helpt Vitesse verdiend langs negenkoppig Feyenoord

EINDSTAND VITESSE - FEYENOORD: 3-1

90': Afgelopen!

90': Twee minuten extra.

88': En nog een debutant. Uitblinker Linssen gaat naar de kant, Karavaev komt erin.

86': GOAL! Vitesse komt op 3-1. Het is weer Bryan Linssen. Nu kopt hij binnen op aangeven van Mount.

81': Feyenoord met 9 man! Malacia haalt de doorgebroken Beerens neer en krijgt ook rood.

79': Ook Thomas Buitink komt erin. Het jonge talent van Vitesse vervang Luc Castaignos.

79': Van Persie komt er in bij Feyenoord. Kan hij nog een punt redden voor zijn ploeg?

74': Wat een kans voor Vitesse. Linssen schiet de bal uit een hoekschop keihard op de lat!

72': Bruns gaat van het veld. Navarone Foor komt er in.

67': GOAL! En daar komt Vitesse dan verdiend op voorsprong. Een mislukt schot van Beerens wordt binnen gekopt door Bryan Linssen. Vitesse maakt meteen gebruik van de overtalsituatie.

66': Rood! Bilal Basacikoglu mag vertrekken nadat hij Serero van achter tackelt.

64': Fankaty Dabo speelt een prima wedstrijd en heeft weinig tegenstand van Bilal Bsacikoglu.

62': Enorme kans weer voor Vitesse. Uit een hoekschop kopt Miazga op doel, maar Jones redt uitstekend.

60': Vitesse dringt aan en krijgt kansen, maar Castaignos komt amper in het spel voor.

58': Opwinding in GelreDome. Robin van Persie gaat warmlopen.

53': Bruns krijgt een voorzet van Beerens, maar trapt over de bal heen. Dat was een goede mogelijkheid.

46': We zijn weer begonnen!

45': Rust!

45': Luc Castaignos speelt zonder schoen. Hij trekt hem toch maar aan.

43': GOAL! Daar is de 1-1. En net zoals in de kwartfinale van de beker vorig jaar is het Kashia die scoort met het hoofd. Vitesse dus weer op gelijke hoogte.

40': Vitesse zet wat druk en probeert nog voor rust op 1-1 te komen. Maar echt grote kansen zijn er nog niet.

35': Mason Mount komt nog weinig in het spel voor.

29': Miazga kopt een voorzet op de lat. Daar was Vitesse bijna weer op gelijke hoogte.

27': Directeur Joost de Wit ziet toe hoe zijn ploeg op achterstand komt. Het is nu kijken of de Arnhemmers kunnen herstellen.

22': GOAL! Feyenoord komt op voorsprong in Arnhem. Jorgensen legt de bal op de geheel vrijstaande Vilhena en die schiet de bal raak achter Pasveer.

17': Matt Miazga werkt een gevaarlijke aanval van Feyenoord weg.

13': Thomas Bruns trapt per ongeluk Haps volop in zijn gezicht. Daar krijgt de middenvelder wel de gele kaart voor. Haps gaat er vanaf met een brancard.

6': Roy Beerens zorgt voor het eerste gevaar in Arnhem. Zijn schot verdwijnt naast de goal van Brad Jones.

1': Vitesse en Feyenoord zijn begonnen, zonder Van Persie, maar wel onder toeziend oog van bondscoach Ronald Koeman.

14.30 uur: Daar zijn de spelers dan eindelijk. De wedstrijd kan beginnen.

14.25 uur: Veel vlaggen weer rondom het veld en op de tribune. Toch nog wat sfeer voorafgaand aan Vitesse-Feyenoord.

14.20 uur: Zat supporters in het uitvak. Het zit bijna helemaal vol.

14.15 uur: Bryan Linssen, het aanvallende gevaar bij Vitesse. Nu helemaal nu Matavz en Rashica er niet zijn.

14.10 uur: Eigenlijk draait het allemaal om deze man vanmiddag. Robin van Persie, topscorer aller tijden van het Nederlands elftal, zit op de bank in Arnhem. Hij is terug bij Feyenoord.

Foto: Wil Kuijpers

14.05 uur: Fysiektrainer Jurgen Seegers verzorgt weer een warming-up.

14.00 uur: Ook voor Nicky Hofs is het een bijzondere wedstrijd. De assistent van Vitesse maakte in 2005 de overstap van Vitesse naar Feyenoord.

13.55 uur: Kevin Diks is weer terug in GelreDome. De rechtsback speelde natuurlijk jarenlang in het geel-zwart.

13.50 uur: Huh? Het is toch vandaag Vitesse-Feyenoord? Of is iedereen hier op de verkeerde locatie?

13.45 uur: En een wedstrijd tegen Feyenoord betekent automatisch ook dat er veel Feyenoord-fans op de tribune zitten in Arnhem. Vitesse doet er alles aan om ze dit jaar te weren, want vorig jaar ging het gigantisch mis. Meerdere vechtpartijen.

13.40 uur: Eerder dit jaar verloor Vitesse dus twee keer in De Kuip. Maar vorig jaar boekten de Arnhemmers een van de grootste stunts ooit tegen de Rotterdammers. In de kwartfinale van het bekertoernooi werd met 2-0 gewonnen.

13.35 uur: De volgende elf namen moeten het uiteindelijk gaan doen voor Vitesse. Castaignos staat gewoon weer in de spits, ondanks zijn matige optredens de laatste tijd en de grote kans die hij donderdag in Den Haag miste.

Opstelling: Pasveer, Dabo, Kashia, Miazga, Faye; Bruns, Serero, Mount; Beerens, Castaignos, Linssen.