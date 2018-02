Verkiezingsdebatten en groot lijsttrekkersdebat Neder-Betuwe

OPHEUSDEN - Wat wil de burger meegeven aan de politiek voor de komende vier jaren? Zie hier de data en locaties voor de vier debatten die worden gehouden in de gemeente.

In de aanloop naar de verkiezingen gaan de kandidaten voor de gemeenteraad Neder-Betuwe op vier avonden met elkaar in debat. Daarbij is ook ruimte voor inbreng vanaf de publieke tribune.

Debat over leefbaarheid in Ochten, Echteld en IJzendoorn: 27 februari (19.30 uur) in het Dorpshuis in Ochten

Debat over leefbaarheid in Dodewaard, Hien en Wely: 6 maart (19.30 uur) in De Eng in Dodewaard

Debat over leefbaarheid in Kesteren en Opheusden: 13 maart (19.30 uur) in Ons Dorpshuis in Kesteren

Iedereen is ook van harte welkom op het ‘Groot lijsttrekkersdebat’ in samenwerking met de Gelderlander: 15 maart (20.00 uur) in het gemeentehuis in Opheusden.