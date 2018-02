Deel dit artikel:











Lichaam gevonden in woning Nijmegen

NIJMEGEN - De politie heeft een lichaam gevonden in een woning in Nijmegen. Dat gebeurde zondagmiddag op de Lorentzstraat in de wijk Grootstal.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het overlijden en de personalia.