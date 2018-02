Stefan Groothuis blijft zich altijd Olympisch kampioen voelen

Hij won de duizend meter, maar die titel raakt hij tijdens deze Spelen kwijt. "Er komt binnenkort een opvolger. Maar Olympisch kampioen blijf je. Die medaille van mij blijft tellen voor Sochi."

Groothuis herinnert zich alles nog als de dag van gisteren. "Ik ging er op een andere manier toe dan die Spelen daarvoor. Ik ging er wat vrijer heen. Ik was al wat ouder toen in Sochi, 32 jaar. Ik ben natuurlijk drie keer naar de Spelen geweest. De eerste keer in Turijn vloog ik een bocht uit en daar werd achtste. Daar ben ik best wel een tijd ziek van geweest. In Vancouver in 2010 vierde. Ik werd in 2012 al wereldkampioen en toen als kers op de taart Olympisch kampioen. Ik heb het allemaal met veel meer plezier beleefd. Toen ik binnen was, wist ik al dat ik de lat verschrikkelijk hoog had gelegd met mijn tijd. Ik moest afwachten, dat was natuurlijk heel spannend. Ik kon het pas vieren toen iedereen had gereden."

"Als ik die bocht nu terug zie, dat was wel kielekielekiele. Dat zat wel echt aan het randje. Dat moet ook, alles of niks. In de laatste vijftig meter heb ik het echt wel gewonnen. Ik had echt een hele snelle laatste ronde. Heel bijzonder dat alles voor mij precies op zijn plek viel. Ik heb van die hele periode rond de Spelen ook echt ontzettend genoten. Zo mooi om met een gouden plak naar huis te gaan."

Inmiddels is Groothuis gestopt met schaatsen en ligt de focus op andere zaken. "Ik heb mijn eigen bedrijf gehad, waarbij ik workshops gaf op het mentale vlak. En ik heb sporttrainingen gegeven. Het laatste half jaar ben ik timmerman geweest. Ik geef wat vaker lezingen nu en ik zit ook bij de Feestfabriek, dat de Zwarte Cross organiseert. Ik ben daar al vaker geweest, ik heb er ook al eens op de theaterweide gestaan. Schaatsen doe ik niet meer zo vaak. Vorige winter heb ik wel hier op de Oude IJssel kunnen schaatsen op natuurijs. Dat was vooral leuk met mijn kinderen. Prachtig om ze te kunnen laten zien waarom ik verliefd ben geworden op het schaatsen."