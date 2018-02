Drankrijder en dronken jongen aangehouden in Elburg

ELBURG - Tijdens controle in de nacht van zaterdag op zondag heeft de politie twee mensen aangehouden die te diep in het glaasje hadden gekeken.

De agenten zagen een 16-jarige jongen op straat lopen die zo veel gedronken had dat hij niet meer in staat was om thuis te komen. Zijn ouders hebben hem opgehaald en hij kreeg een proces-verbaal voor openbare dronkenschap. In overleg met zijn ouders wordt deze jongen ook naar Bureau Halt gestuurd.

Verder werd er een beginnend bestuurder staande gehouden die ook te veel had gedronken. Deze persoon kreeg een boete van 300 euro.