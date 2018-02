De grote 'waarom moet ik stemmen-show’ in Rozet

ARNHEM - Rozet organiseert samen met diverse politieke jongerenpartijen De grote waarom moet ik stemmen-show op woensdag 21 februari. Een debat exclusief voor Arnhemse jongeren, om hen te motiveren naar de stembus te gaan voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen.

Het debat vindt plaats tussen 19.30 – 22.30 uur. Een van de stellingen is: 'Op kamers in Arnhem? Boring!' Daarover, maar ook over andere stellingen gaan de jongeren volop in debat met de aanwezige politieke partijen.

Alleen luisteren kan natuurlijk ook, als gast in het publiek. Stadsdichter Jesse Laport opent de avond met een oproep. Presentator Annemieke Schakelaar van Omroep Gelderland zorgt ervoor dat iedereen aan het woord komt.

Jongerenorganisaties CDJA, Jonge Socialisten, Jonge Democraten, DWARS, ROOD en PINK! helpen mee het debat te organiseren. Op de avond zelf zijn ook de JOVD en DENK aanwezig. Alle jongerenorganisaties nemen ook een politicus van hun partij mee.