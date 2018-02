TIEL - D66 Tiel zoekt zaterdag op 17 februari de mensen weer op. Deze keer gaat de partij op locatie in gesprek met Tielenaren.

De kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart van D66 Tiel gaan het gesprek aan met inwoners van Tiel-West. De partij deelt ook, heel streekgebonden, appels uit.

Tussen 10.00 en 12.00 uur is de partij te vinden in winkelcentrum Kwadrant, Nieuwe Tielseweg 191 in Tiel.