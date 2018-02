Deel dit artikel:











Inbrekers weten Putten te vinden: 'meer woninginbraken' Foto: Pexels

PUTTEN - Let goed op verdachte situaties, zegt de politie in Putten. Er wordt daar de laatste tijd meer ingebroken. In de afgelopen weken wisten dieven zeker twaalf panden te vinden.

Op Facebook plaatste de politie Putten een kaartje waarop goed te zien is waar in de afgelopen tijd inbrekers hun slag sloegen (of probeerden te slaan). Het concentreert zich niet tot één gebied, maar is verspreid over het hele dorp en het aangelegen buitengebied. Kijk hier naar het kaartje met de locaties van de inbraken. Tekst loopt door onder de kaart: De politie vraagt burgers te helpen, door te letten op verdachte situaties en voertuigen en in zo'n geval direct 112 te bellen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl