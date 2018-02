WK-limiet en diskwalificatie voor Dafne Schippers

GENT - Dafne Schippers kende een roerige opening van het seizoen in het Belgische Gent.

Ze liep op de 60 meter in de series eerst de WK-limiet in 7,17 seconden, maar in de finale werd de atlete uit Oosterbeek gediskwalificeerd vanwege een valse start.

Volgende week komt Schippers in actie op de Nederlandse kampioenschappen in Apeldoorn. En begin maart neemt ze deel aan de WK Indoor in Birmingham. Daar pakte ze in 2016 zilver op de 60 meter.