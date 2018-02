Doorgewinterde radioman wordt nu priester in Huissen

ARNHEM - Hij liep achttien jaar in de journalistiek rond, maar zo'n vijf jaar geleden maakte Michael Magielse een opvallende stap: hij wordt priester.

Naar eigen zeggen van de brenger van slecht nieuws naar dat van het goede. 'Maar het is natuurlijk wel de kunst om die twee met elkaar te verbinden. De wereld van vandaag betrekken in de verkondiging', legt Magielse uit als hij te gast is bij Zin in Zondag op Radio Gelderland. Hij volgt nu een opleiding tot priester.

Radiofanaat

Als kind was het zijn grote droom om bij de radio te werken. 'Ik was aan de radio gekluisterd - het was mijn grote droom om daar te werken. Ik kende alle stemmen en luisterde als 12-jarige al naar het Oog op Morgen.' Een andere passie kwam jaren later definitief aan het licht: de passie voor de kerk. Hij ging theologie studeren en stapte uiteindelijk definitief over naar de predikbroeders van de dominicanen in Huissen.

'Toen dat eenmaal ontkiemd was, was er geen houden meer aan. Ik heb met een bloedend hart afscheid genomen van de radio en het kriebelt wel nu ik weer in de radiostudio ben. Het voelt wel als thuis.'

Magielse leest bij Zin in Zondag een overdenking voor en gaat in op de rel bij Voetbal Inside: