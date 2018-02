Deel dit artikel:











Agenten redden automobilist uit ijskoud water Foto: Roland Heitink

ARNHEM - Agenten hebben in de nacht van zaterdag op zondag een automobilist uit het ijskoude water gehaald. Die was met zijn auto in de sloot terechtgekomen bij een ongeluk op de Batavierenweg in Arnhem.

Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de verwondingen van de automobilist is niets bekend. Er wordt onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl