Vijf gewonden bij ongeluk A12

Het ongeval gebeurde net voor 02.00 uur. Twee auto's kwamen met elkaar in botsing en eindigden in de sloot. Een van de voertuigen sloeg over de kop. De vijf gewonden zaten allemaal in dezelfde auto.

De auto's zijn afgesleept en de politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk.