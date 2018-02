Meerdere gewonden bij ongeluk A12

DUIVEN - Op de A12 bij Duiven zijn in de nacht van zaterdag op zondag meerdere gewonden gevallen bij een ongeluk. Volgens een cameraman ter plaatse raakten vijf mensen gewond.

Het ongeval gebeurde net voor 02.00 uur. Twee auto's kwamen met elkaar in botsing en eindigden in de sloot. Een van de voertuigen sloeg over de kop. Alle gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

De auto's zijn afgesleept en de politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk.