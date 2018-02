Deel dit artikel:











Hogenkamp kan niet stunten in Fed Cup Foto: ANP

DOETINCHEM - Richel Hogenkamp uit Doetinchem is er niet in geslaagd te stunten tijdens de Fed Cup. Voor Nederland verloor zij in drie sets van de Amerikaanse Coco Vandeweghe.

Hogenkamp begon goed en won de eerste set verrassend. In de tweede set nam Hogenkamp opnieuw een voorsprong, maar Vandeweghe knokte zich terug. In de tiebreak won de Amerikaanse alsnog. Die pakte vervolgens ook de derde set en won de wedstrijd. Eerder had Arantxa Rus voor Nederland verloren van Venus Williams. Daardoor staan de Nederlandse dames met 2-0 achter.