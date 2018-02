Mogelijk oplossing voor tonnen opgeslagen fipronilmest

WAGENINGEN - De pluimveesector komt zelf met een oplossing voor het verwerken van de ruim 11.000 ton fipronilmest die nog op boerenerven ligt. Hugo Bens van LTO geeft aan dat er een centrale plek moet komen waar pluimveehouders de vervuilde mest naar toe kunnen rijden.

'Er zijn bedrijven die apparatuur hebben om mest te mengen. Ook kunnen ze dan makkelijker aan schone mest komen zodat op één punt de kippenmest kan worden gemengd', legt Bens uit. 'Dit geef ik al vanaf augustus aan, maar nog steeds is het niet gebeurd en ligt er nu ruim 11.000 ton vervuilde mest. Er moet nu ingegrepen worden.'

De pluimveehouder uit Haps licht het probleem toe. 'Op dit moment heb je twee manieren om je met fipronil vervuilde kippenmest af te voeren. Het kan of naar de verbrandingsoven in Moerdijk, waar een wachtrij is of je kunt de vervuilde mest mengen met schone mest.'

Mengen is lastig

Eerder al lieten pluimveehouders weten dat het mengen van de fipronilmest een lastige klus is. Nu er tonnen gestapelde fipronilmest op verschillende boerenerven ligt heb je dus ook weer tonnen schone mest nodig. En dat hebben veel boeren niet.

Door een centrale plek te regelen hopen de pluimveesector, LTO, branchevereniging Avined en de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, dat de bergen vervuilde mest vlotter zijn weggewerkt.

Bens: 'Er zijn bedrijven die alles hebben staan: je brengt vrachtwagens vol mest - met gps - naar één terrein toe. Alle vervuilde mest ligt dan op één plek waar ook makkelijk schone mest naar toe kan. Vervolgens kan dat bedrijf het gaan mengen. Dat is ook nog makkelijker voor de NVWA die de mest moet testen voor het gebruikt kan worden. Het zal ook sneller gaan, want een boer zal op eigen terrein eerst maanden erover doen om genoeg schone mest te verzamelen om daarna te gaan starten met mengen.'

NVWA test mest

De NVWA neemt een monster van de gemengde kippenmest om te kijken of de fipronilwaarde voldoende is gezakt. Pas na die controle mag de mest afgevoerd worden naar bedrijven die de mest gebruiken.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit laat via een woordvoerder schriftelijk weten wel in gesprek te willen gaan met de verschillende partijen in de pluimveesector. 'Als de sector nieuwe maatregelen wil nemen, zal het ministerie, zoals steeds gedaan is, kijken of daarbij gefaciliteerd kan worden', reageert de woordvoerder.

Het is afwachten of het ministerie akkoord gaat met een centrale plek om vervuilde kippenmest te mengen.

